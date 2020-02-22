مكافحة الأمراض: عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا حتى يوم الخميس.

وبين المركز في نشرته اليومية أنه بالاستناد إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية فقد جرى تسجيل 76785 حالة إصابة مؤكدة في العالم

وأوضح المركز أنه اتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة الفيروس منها تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، تفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ، إعداد دليل طبي للعاملين في المجال، رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، تكثيف حملات التوعية و التثقيف الصحي