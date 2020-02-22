فيديو يوثّق لحظة تفقّد مُفجّر مانشستر أرينا لقنبلته

بينما يواصل القضاء البريطاني محاكمة هاشم العبيدي بقضية تفجير ملعب مانشستر والشهيرة بتفجيرات أرينا في بريطانيا، أظهرت لقطات جديدة شقيقه سلمان العبيدي قبل أن يُفجر نفسه بالمكان عام 2017 ويودي بحياة 23 شخصاً.

وتسلّمت لجنة الادعاء المكونة من 12 شخصا والتي ستقرر بإجمالي الأصوات إذا ما كان هاشم العبيدي المُتّهم بالمشاركة في الهجوم، مذنبا أم لا، تسّلمت شريطاً مصوراً يُظهر مُفجّر مانشستر أرينا، سلمان العبيدي، وهو يتفحص سيارة قبل أيام من هجومه القاتل.

وأشارت شبكة “SKY NEWS” إلى أن سلمان كان يتفقد سيارة نيسان ميكرا يُعتقد أنها تحتوي على جميع المعدات والمواد الكيميائية الجاهزة التي كانت لازمة لصنع قنبلته.

وبيّنت “SKY NEWS” أن المقطع المصور التُقِط بعد ساعات من عودة سلمان العبيدي من ليبيا وقبل 4 أيام فقط من قيام الشاب البالغ من العمر 22 عامًا بتفجير عبوة ناسفة في بهو مانشستر أرينا بعد حفل موسيقي للمغنية أريانا غراندي، ما أدى إلى مقتله و 22 شخصًا آخرين، وإصابة مئات آخرين بجروح نتيجة الشظايا المعبأة في الجهاز والتي قّدِرت بـ 3000 قطعة.

وقُبض على شقيق مُفجّر مانشستر أرينا، هاشم العبيدي، في ليبيا في اليوم التالي للهجوم، وهو يُحاكم الآن بتهمة القتل العمد بمساعدة شقيقه في صنع السلاح.

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