أفريكوم: استمرار الجمود في الأزمة الليبية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الجمود في الأزمة الليبية، رغم التدخل الدبلوماسي.

وأشار ممثل القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن ج. تاونسيند، خلال اختتام قمة القوات البرية الأفريقية، الجمعة، في العاصمة الإثيوبية، بمشاركة 42 دولة؛ إلى استمرار الجمود في الأزمة الليبية، رغم التدخل الدبلوماسي؛ حيث لم تشهد الأزمة تغييراً على أرض الواقع، مؤكداً أن بلاده تأمل في عودة الاستقرار لربوع القارة وازدهارها بحسب صحيفة العين الإخبارية.

وأكد التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع أفريقيا، قائلاً: “أمريكا ما زالت نشطة في القارة الأفريقية وتلعب دورها البناء”.

وعبر أن أمله أن تكون أفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة من خلال القيادة الأفريقية والجيوش الأفريقية التي توفر الأمن الإقليمي.