الحويج: التدخل الأجنبي عقد الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، أن التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لليبيا كان السبب الرئيس في تعقيد الأزمة وتأخر الحل في ليبيا.

وأوضح الحويج لقناة RT أن “الحل الدائم والمستدام يقتضي الانطلاق من الثوابت الأساسية والمتمثلة في تفكيك الميليشيات والخارجين عن القانون، ورفض العدوان والغزو الخارجي التركي، وكذلك رفض وجود مرتزقة وإرهابيين أرسلتهم تركيا عبر إدلب، والأهم التوزيع العادل للثروة”.

وأضاف الحويج: “معركتنا ليست أن يقاتل الليبيون أحدهم الآخر، أو أن نستدعي الأجنبي والمرتزقة لكي يهينوا المرأة الليبية أو لا سامح الله أن يغتصبوها”.

وتابع: “الكثير من قادة ثوار طرابلس انتفضوا وانحازوا إلى الشرعية الوطنية.. شرعية الشعب المتمثلة بمجلس النواب والحكومة والقوات المسلحة الليبية”.

وأشار إلى أن قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، لم تأت لتحكم الليبيين بالقوة، أو أن تقتلهم، وقال: “لم نأت لنرمي أهلنا في طرابلس في البحر.. هم أهلنا”.

وأضاف: “نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية تعددية نحتكم فيها إلى صندوق الديمقراطية لا إلى صندوق السلاح.. هذا لا يمكن أن يحدث في ظل الفوضى العارمة وانتشار السلاح وتدفق المسلحين المرتزقة والعدوان البربري الذي تقوده تركيا”.

وأكد الدبلوماسي الليبي على أن “الشعب الليبي والقبائل قالوا كلمتهم في ترهونة، وفوضوا مجلس النواب والحكومة لإنهاء فرض المليشيات والسلاح”.