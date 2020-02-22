الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تناقش برامج المساعدة المقدمة إلى ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السفير مارك غرين، قام بإجراء سلسلة من النقاشات في العاصمة التونسية مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والشركاء الليبيين، حول برامج المساعدة التي تقدمها الوكالة إلى ليبيا.

وأوضحت السفارة عبر موقعها على تويتر أن الزيارة تأتي بهدف تقديم الدعم للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية استثمرت أكثر من خمسمئة وخمسين مليون دولار في برامج الدعم، بالإضافة إلى مئة وأربعة وستين مليون دولار في أنشطة الاستجابة الإنسانية، لتلبية الاحتياجات الصحية والحماية الأساسية للمواطنين المتضررين من النزاع.

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