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أردوغان: لن نحاور حفتر – بوابة أفريقيا الإخبارية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تحاور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لأن ليس له وضع شرعي أو قانوني بحسب توصيفه.

وأوضح أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أن بلاده ستستمر في عقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،، معربا عن أسفه من دعوة دول غربية لحفتر، إلى ذات المكان الذي تدعو إليه السراج.

وأشار أردوغان أن بلاده تقوم بتدريب قوات حكومة الوفاق، مبديا استغرابه من عدم مساءلة الغرب لما وصفها قوات فاغنر الروسية التي تقاتل إلى جانب حفتر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • شين دخلك اصلا بليبيا فمن يحدد الشرعية هو الشعب الليبى ممثلا فى نوابه الذى منح المشير الثقة قائد للجيش الوطنى ورفض السراج مرتين يابن المرأة اللبوة تنزيل ولهذا يحترم العالم المشير ويحتقر السفيه السراج عبدك المطيع ومزور مثلك وغبى ايضا مثلك ويكفى انك فى ورطة الان فى سوريا وشهر فبراير سينتهى والجيش العربى السورى حرر معظم ادلب وحلب بالكامل وشكلك قذر امام الشعب التركى بعد التهديد والوعيد بينما الطائرات الروسية تسحق كلابك فى سوريا ولا تستطيع ياكلب اسقاط اى طائرة روسية لانك تعرف النتيجة مقدما خاصة وان الكل قرفان من امك تستجند بترامب فادار لك ظهره واليوم تستنجد بماكرون الذى تطاولت عليه والذى ارسل حاملة طائرات الى قبرص لتحميها من تحرشك هناك والكل يتمنى لك الهلاك فانت الان وحيد غبى ياوحيد فكما هزمت فى مصر والسودان تهزم فى ليبيا وسوريا الان وينتظر داخل تركيا مستقبل اسود ففى 10 مارس سيظهر حزب بابابا غان منشق عن حزبك ومعه عبدالله جول الرئيس السابق وبالتالى اصبح المعارضين لك وصدقنى اذا قلت ان المشير خليفة حفتر يحظى بتاييد شعبى فى تركيا اكثر منك فانت تتجه بتركيا الى الهاوية !!

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  • المنتصر بالله خليفة عمر المختار حفتر لا يتحاور مع السلطان المعتوه المتخلف عقليا الذى يناقض كلامه الذى قاله بالامس مع بوتن والالتزام بمخرجات برلين بينما افعاله عكس اقواله واصبح مسخرة امام الجميع خاصة وانه فى مأزق فى سوريا ومئات الالاف من المشردين السوريين مع تقدم الجيش العربى السورى لتحرير اخر معاقل الارهاب وما اضحكنى ان واحد مخلل تركى مختل عقليا يقول انهم يعتبروا جبهة النصرة تنظيما ارهابيا مع انهم من يمولوه بالاسلحة الثقيلة واضح ان اردوغان ومن حوله اصابهم الجنون بعد اصبحوا معزولين عن العالم الكل شمتان فيهم يستنجد ببوتن لاعطائه باتريوت فقال له سادرس الموضوع فالامريكان ليسوا اغيياء ليعطوا الباتريوت لتنظيمات ارهابية لتجعل روسيا تدمرها بسهولة ولا تستطيع بيعها بعد ذلك لتصبح مثل طائرات اردوغان المسيرة التى تسقط فى ليبيا مثل العصافير وهذا سبب هزيان اردوغان بعد ان كسر المشير انفه فى ليبيا ومنع تمويل اقتصاده من اموال النفط

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