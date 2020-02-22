أردوغان: لن نحاور حفتر – بوابة أفريقيا الإخبارية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تحاور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لأن ليس له وضع شرعي أو قانوني بحسب توصيفه.

وأوضح أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أن بلاده ستستمر في عقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،، معربا عن أسفه من دعوة دول غربية لحفتر، إلى ذات المكان الذي تدعو إليه السراج.

وأشار أردوغان أن بلاده تقوم بتدريب قوات حكومة الوفاق، مبديا استغرابه من عدم مساءلة الغرب لما وصفها قوات فاغنر الروسية التي تقاتل إلى جانب حفتر.