مجلس أوروبا يطالب إيطاليا بعدم دعم خفر السواحل الليبي

طالب مجلس أوروبا الحكومة الإيطالية بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل في ليبيا، وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة مع طرابلس بشأن احترام حقوق الإنسان.

وجاء ذلك في رسالة وجهها المجلس لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مطالبا إياه بتعليق أنشطة التعاون مع خفر السواحل في ليبيا بالنظر للوضع الميداني القائم حاليا في ليبيا.

ويعارض المجلس الأوروبي عمليات إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا بموجب مذكرة التفاهم بين روما وطرابلس، نظرا للوضع الخطير حاليا في ليبيا، منوها بأنه يتابع المحادثات الجارية بين الطرفين من أجل تحسين مذكرة التفاهم.

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