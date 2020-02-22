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مجلس أوروبا يطالب إيطاليا بعدم دعم خفر السواحل الليبي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مجلس أوروبا الحكومة الإيطالية بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل في ليبيا، وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة مع طرابلس بشأن احترام حقوق الإنسان.

وجاء ذلك في رسالة وجهها المجلس لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مطالبا إياه بتعليق أنشطة التعاون مع خفر السواحل في ليبيا بالنظر للوضع الميداني القائم حاليا في ليبيا.

ويعارض المجلس الأوروبي عمليات إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا بموجب مذكرة التفاهم بين روما وطرابلس، نظرا للوضع الخطير حاليا في ليبيا، منوها بأنه يتابع المحادثات الجارية بين الطرفين من أجل تحسين مذكرة التفاهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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