بتعيين القريو قنصلا في تونس..اخليل يؤكد استمرار سيطرة المليشيات على “السراج”

في استمرار لسيطرة هذه المليشيات على حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج يكشف آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق عقيد فرج اخليل أن السراج لا زال تحت سيطرة المليشيات في العاصمة طرابلس.

وقال اخليل :”إن السراج مازال يئن تحت سيطرة المليشيات القديمة التي حكمته عامين، للأسف وهذه حقيقه لابد على الجميع أن يدركها من تصرفاته وأفعاله”.

وأضاف آمر سلاح المدفعية :”أعطيكم آخر قرار لرئيس حكومة الوفاق بتعين المدعو فاضل القريو قنصلًا لليبيا في تونس خلفا للمليشياوي محمد بن شعبان الشهير بـ”المرداس”، و فاضل عمه عاطف القريو “صبي” آمر مليشيا “ثوار طرابلس” هيثم التاجوري والناطق الرسمي باسم مليشياتهم”.

وتابع اخليل :”نرجع للطفل فاضل القريو كان يعمل في المطار قبل دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس ثم بقدرة قادر أصبح يعمل في السفارة الإماراتية وعمل فترة سائقًا للسراج وهو شخص لا يستطيع كتابة اسمه بشكل جيد”.

وذكر آمر سلاح المدفعية أن والد القريو كان يعمل في شركة الراحله وتم سجنه عام 2014 لتهريب البنزين لجيش القبائل وقتها والكرامة من الموجودين إلى غاية الآن بنفس المناطق.

وواصل الخليل :”عاطف القريو مشهور في عين زارة “خانب” سارق لأرزاق الناس ويسجنهم مقابل الأموال وتمكن من جمع الأموال من الاعتمادات هو و”الصبي” الآخر محمد النعمي آمر سجن عين زارة و”صبي” هيثم التاجوري مليشيات.

وأكد آمر سلاح المدفيعة بالقول :”أن القريو والنعمي مطلوبين لدى مليشيا “قوة الردع الخاصة” والإثنين لديهم أملاك في تركيا”.

وختم اخليل منشوره :”هل عرفتم أين يسير بنا فلسطيني الأصل فايز السراج المغلوب على أمره ومازال رهن المليشيات بينما كتائب كبيرة وتقاتل لهم الله ويستعمل في جميع النفوذ عليهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24