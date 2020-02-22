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أردوغان يوضح بشأن التحاور مع “حفتر” ويتسائل حول معاقبة “فاغنر”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تحاور بلاده مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، مؤكدا عدم نيتها بذلك لأن ليس له وضع شرعي أو قانوني بحسب توصيفه.

وأوضح أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية أن بلاده ستستمر في عقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأعرب عن أسفه من دعوة دول غربية لحفتر، إلى ذات المكان الذي تدعو إليه السراج.

وأشار أردوغان أن بلاده تقوم بتدريب قوات حكومة الوفاق.

وأبدى استغرابه من عدم مساءلة الغرب لما وصفها قوات فاغنر الروسية التي تقاتل إلى جانب حفتر.

يذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر كان أكد لوكالة الإعلام الروسية للأنباء في وقت سابق، أن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق.

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المشهد

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  • يامعتوه الدول الغربية لم تعد تعير السراج اى اهتمام فهو مثلك ياميبون مزور ودجال اما المشير فيلقى احترام العالم كان بالامس مع وزير دفاع روسيا مع قائد عسكرى لدولة عظمى والسراج لا يستطيع مقابلة اى وزير والسفيه الامريكى يستدعيه لتونس فيهرول لمقابلته بينما يذهب الى الرجمة ليقابل المشير المعتز بسيادة وطنه وكرامته وانت ايها السلطان لا يقابلك من الليبين الا الخوان شر خلق الله المنبوذين فى ليبيا موتوا بغيظكم فالمشير هو الرئيس المنتخب فى ليبيا بأمر الشعب رغم انفك كما حدث فى مصر واصبح المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا لمصر رغم انفك وانف قنواتك المسعورة ومن يدعمها فى قطر القذر تميم بن موزه والبغل حمد والنتيجة عكس ما تمنيتم انتم واسرائيل اصبح الجيش المصرى الاقوى عربيا واسلاميا وافريقيا متقدما على جيش الدعارة التركى ودول متقدمة مثل المانيا وايطاليا وغدا سبتقدم الجيش الليبى ليصبح ضمن الجيوش القوية رغم انفك يامعتوه

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  • المعتوه الصعلوك اردوغان يستنجد بترامب فسخر منه فاتجه الى ماكرون وهو يعرف انه يكرهه اصلا فهو من تطاول عليه ويطلب منه النجدة من الروس فى ادلب فهو مزنوق ووحيد فقال له الجميع غبى ياوحيد يارب تغرق ونستريح من خلقة امك تنزيل التى انزلت ناقص من يومك

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