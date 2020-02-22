أردوغان يوضح بشأن التحاور مع “حفتر” ويتسائل حول معاقبة “فاغنر”

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تحاور بلاده مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، مؤكدا عدم نيتها بذلك لأن ليس له وضع شرعي أو قانوني بحسب توصيفه.

وأوضح أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية أن بلاده ستستمر في عقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأعرب عن أسفه من دعوة دول غربية لحفتر، إلى ذات المكان الذي تدعو إليه السراج.

وأشار أردوغان أن بلاده تقوم بتدريب قوات حكومة الوفاق.

وأبدى استغرابه من عدم مساءلة الغرب لما وصفها قوات فاغنر الروسية التي تقاتل إلى جانب حفتر.

يذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر كان أكد لوكالة الإعلام الروسية للأنباء في وقت سابق، أن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي