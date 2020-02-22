وصول بضائع وسلع متنوعة إلى ميناء بنغازي

بنغازي-العنوان

استقبل ميناء بنغازي ناقلة الحاويات “شارلي” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا وعلى متنها أكثر من 170 حاوية محملة ببضائع وسلع متنوعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي أن الميناء شهد الأسبوع الماضي دخول سفينة الحاويات “نينا أف” حاملة على متنها 65 حاوية بها مشروبات وسلع تموينية بالإضافة إلى 19 حاوية تحمل سيارات.

وأضاف الشهيبي أن الميناء استقبل حاملة السيارات “ليمونس اس” التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا وتحمل على متنها نحو 1300 سيارة جلها مستورد من السوق الكورية.

وتابع الشهيبي أن الميناء شهد دخول سفينة نقل الحبوب “دينامك أم” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 27 ألف و500 طن من حبوب الذرة.