“فزغلياد”: الكفة في ليبيا تميل إلى حفتر

نشرت صحيفة “فزغلياد” الروسية تقريراً يتحدث عن خيارات طرفي النزاع في ليبيا، واحتمالية تدخل الدول الداعمة لحكومة الوفاق بشكل مباشر في ليبيا.

وبيّن كاتب التقرير، بيوتر أكوبوف، أن الكفة تميل إلى قائد الجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، مُعتبراً أنه يمتلك فرصاً استراتيجية أكبر من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

ولم يُخف الكاتب الروسي، أن المشير هو الأقرب إلى موسكو من السراج، لكنها تعمل في ذات الوقت، على جمع الطرفين، والدفع بهما إلى المفاوضات، مشيراإلى أن روسيا من مصلحتها أن تكون ليبيا دولة قوية وموحّدة.

المقالة سلّطت الضوء وكشفت بعض الجوانب، عن الحضور الروسي في ليبيا، مشيرة إلى أن الأخيرة ستعود لاعبًا مهمًّا في أفريقياً وعربياً، وعندها ستكون ليبيا شريكا لروسيا، عبر شركات الطاقة “غازبروم، وروس نفط”.

وعن العقود التي أبرمتها موسكو مع طرابلس، فقد أشار الكاتب بيوتر أكوبوف، إلى أن حكومة الوفاق، طالبت لأكثر من مرة، بضرورة تجديدها، مستدركا في حديثه، أن أي تجديد للعقود المبرمة مع ليبيا، لن يسير في اتجاهه الصحيح، إلا بعد استعادة الدولة الليبية.

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