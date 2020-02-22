المبعوث الأممي: مفاوضات جنيف حول ليبيا ستنطلق الأربعاء

جنيف-العنوان

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن محادثات وقف إطلاق النار تسير في الاتجاه الصحيح، وإنه “يواجه عقبات” تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي، وفق رويترز.

وأضاف سلامة، أن الشروط التي وضعتها القوات المسلحة تعتبر معقولة وأن الطرف الآخر يراها كذلك، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة لتحديد موعد لتنفيذ تلك الشروط.

وتوقع سلامة انطلاق المحادثات السياسية حول ليبيا في جنيف يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد إتمام إجراءات بناء الثقة.

وتابع سلامة “إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش سيكون في جنيف يوم الإثنين لمتابعة المفاوضات الجارية، مؤكدا عزم الأمم المتحدة على إطلاق العملية السياسية بالطريقة ذاتها التي انطلقت بها المحادثات الاقتصادية والعسكرية”.