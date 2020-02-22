مكافحة الأمراض تقدم تعليمات للقادمين من الدول الموبوءة بكورونا

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تعليمات للقادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا.

ودعا المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” المواطنين القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا إلى التحقق من ارتفاع حرارة الجسم فوق38، سعال وضيق في التنفس موضحا أنه يتوجب على المواطن إذا وجد نفسه يعاني من أحد هذه الأعراض التقدم للفريق الطبي بالمطار أو المنفذ البري لتقديم المساعدة والرعاية الصحية اللازمة.

وحث المركز المواطنين الذين لا يعانون من هذه الأعراض على البقاء بغرفة منعزلة بالمنزل لمدة 14 يوما من تاريخ العودة، ارتداء الكمامة التنفسية والابتعاد عن مخالطة الأخرين، إذا شعرت بأي أعراض عليه زيارة أقرب مرفق صحي أو التواصل على

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