إعادة تأهيل مستشفى الجلاء والمستشفى المركزي طرابلس

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيإعادة تأهيل مستشفى الجلاء والمستشفى المركزي في طرابلس.

وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، بقيادة المؤسسات الوطنية والمحلية وبتمويل من 13 شريك دولي والحكومة الليبية، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيل مستشفى الجلاء والمستشفى المركزي في طرابلس. حيث سيتسنى لحوالي 1500 امرأة شهرياً التمتع بالخدمات الصحية المتمثلة في طب النساء والولادة والتي يمكن لمستشفى الجلاء توفيرها من الآن فصاعداً.

وأوضح البرنامج أن الأطباء في مستشفى طرابلس المركزي سيستقبلون ما متوسطه 30 مريضاً يومياً، وسيتم علاجهم في غرف العمليات الأربعة التي تم تجديدها بالكامل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار البرنامج إلى قيام كل من رئيس مكتب التعاون الدولي في وزارة التخطيط، عصام قربع، ورئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، ونائب رئيس البعثة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، بتسليم المركزين .