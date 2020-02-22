المبعوث الأممي لليبيا: المهمة صعبة جدا إنما ليست مستحيلة

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن مهمته “صعبة جدا، إنما ليست مستحيلة”، وذلك بعد أن نجح في إعادة حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى طاولة المحادثات في جنيف.

وذكر سلامة، في لقاء مع وكالة “فرانس برس”، “لطالما قيل لي إن مهمتي مستحيلة، لكني لم أعتبرها يوما كذلك. اليوم الذي أخلص فيه إلى أن رؤيتي جد مستحيلة، لن أكون بينكم”، وذلك بعيد الإعلان عن استئناف المحادثات العسكرية غير المباشرة الرامية لإرساء وقف لإطلاق النار.

وتابع سلامة “في الوقت الراهن أعتقد أن مهمتي ممكنة، أنا لا أقول إنها سهلة. إنها صعبة جدا، لكنّها ممكنة”، مؤكدا أنه “سعيد جدا” بمعاودة الوفدين العمل “بعزم أكبر من أجل التوصل لاتفاق”.

وكان سلامة قد أعلن، أول من أمس الخميس، استئناف المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار.

وأكد سلامة أن “التوصل إلى حل” يتطلب أسابيع عدة من المحادثات، حسب ما نقله موقع “العربية”

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المحادثات بعد قصف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس، مستهدفا مستودعات عسكرية، بحسب تصريحات الجيش.