الشاطر: من يتوقع نجاح مفاوضات لجنة 5+5 العسكرية هو أعمى البصر والبصيرة

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن تكون نتيجة الجولة الثانية من “ماراثون 5+5” الضربة القاضية والاقصائية لكل من المبعوث الأممي غسان سلامة و مؤتمر برلين.

الشاطر قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن ” ما بعدها مطلوب عمل وطني صادق لتقديم مشروع ليبي يضمن أن تكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية ضمن شعار: التعايش السلمي لا غالب ولا مغلوب”.

وإعتبر أن مطالب القائد العام للجيش المعلنة من اجتماع 5+5 تتمثل بتسليمه المعسكرات والأسلحة و لا وعدم التحالف أو الإستعانة بتركيا، وأضاف مدعيا :”أما ميليشياته من 6 جنسيات فهي الجيش الذي يحقق مدنية الدولة ومن يتوقع نجاح مفاوضات بهذا المنطق فهو أعمى البصر والبصيرة ومصاب في عقله إن كان له عقل”.

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