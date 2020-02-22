بحضور 36 نائب.. أبو زعكوك: النواب في طرابلس تمكنوا من بناء دورة برلمانية ناتجة عن الإحتفالية بالثورة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين إن انتخابات النواب المنقطعون والمنشقون في طرابلس مبهجة وناتجه عن الحراك الشعبي الكبير الذي قام به أبناء الوطن في احتفالهم بالذكرى التاسعة لـ”ثورة فبراير”.

أبو زعكوك إعتبر في تصريح أذيع على قناة” التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن مجلس النواب بطرابلس يعمل على تحقيق الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة بالصورة الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهه.

وأكد على أن النواب المقاطعون والمنشقون في طرابلس تمكنوا من بناء دورة برلمانية جديدة برئاسة جديدة حيث تمت مراسم التسليم والإستلام بين الرئيس السابق والحالي دون أن يشير بأن من حضر هذه الجلسة هم فقط 36 نائب بينهم من لم يحضر حتى جلسة واحدة من جلسات البرلمان الرسمية.

واختتم قائلاً :”هذه العملية بينت لمجرم الحرب حفتر ومن يدعمه أننا أبناء الدولة المدنية نعمل ونطبقها حقيقة وليس مجرد شعارات في الوقت الذي هم لا يستطيعون إنتقاد أي أمر يقوم به حفتر في بنغازي أو درنة وغيرها من المدن” حسب زعمه.

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