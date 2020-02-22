المشري: لن نذهب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية التي مازالت ضبابية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن موقف المجلس من الحوار السياسي ينتظر رد البعثة الأممية على طلباتهم بشأنه.

المشري أشار وفقاً لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا اليوم السبت خلال جلسة للمجلس إلى أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية التي مازالت ضبابية.

وشدد على أهمية معرفة من سيشارك في الحوار والآليات المزمع مناقشتها، مدعيا بأن بعض الدول الاقليمية تدفع بسخاء لـ”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لقصف أهداف مدنية في العاصمة وفقاً لقوله.

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