صالح يفتتح ملعب لكرة القدم بنادي البرانس

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 February, 2020

افتتح رئيس مجلس النواب عقيله صالح ملعب لكرة القدم بنادي البرانس وهو من الملاعب المعتمدة رسميا لدى الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الاخضر والذي اطلق عليه اسم ملعب شهداء القبه تخليدا للضحايا الذين قتلوا جراء التفجير الإرهابي بمدينة القبة في 20 فبراير 2015م والذي راح ضحيته أكثر من 40 شخص من سكان مدينة القبه.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن صالح افتتح بالمناسبة ملعب لكرة القدم بنادي البرانس وهو من الملاعب المعتمدة رسميا لدى الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الاخضر والذي اطلق عليه اسم ملعب شهداء القبه تخليدا لهذه الذكرى بحضور أسر الشهداء وإدارة نادي البرانس وجمع غفير من سكان مدينة القبه.