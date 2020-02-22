

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 February, 2020

يشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج الاثنين المقبل ،في الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد بمقر الامم المتحدة في جنيف، وتتيح آليات دعم منصفة لحقوق الانسان.

ومن المنتظر أن يلقي السراج كلمة يستعرض فيها مستجدات الأزمة الليبية والجوانب المتعلقة بحقوق الانسان وما يقع من انتهاكات جسيمة موثقة ضد المدنيين، وما يرتكب في عدد من المناطق من انتهاكات تمس حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم.