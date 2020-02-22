الحكومة الليبية تبحث دعم القطاعات الخدمية في الجنوب

عقدت اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الليبية، عدة لقاءات واجتماعات تقابلية، مع عدد من المجالس البلدية في المنطقة الجنوبية، لمناقشة العراقيل والأزمات التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب بشكل عام.

وعقدت اللجنة آخر اجتماعاتها في تمنهت، والذي ترأسه رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، أبوبكر أبوفيلة، مع الجهات المسؤولة عن القطاعات الخدمية في الجنوب.

واستعرض الاجتماع الآليات الممكنة لحل أزمات المنطقة ومساعدة المنطقة على تجاوز المختنقات، عبر مشاريع البنية التحتية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية