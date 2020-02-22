أردوغان يعلن مقتل جنود أتراك في ليبيا

تعليقات
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سيدفع الشعب التركى الشقيق ثمنا غاليا اذا لم ينتفض على هذا المعتوه الذى يدفع تركيا نحو الهاوية بمغامرات غبية مثل الخروف الذى يتصور انه يستطيع ان يهدم بقرونه اى برج سكنى فتنكسر قرونه او المسطول الذى يتصور انه بامكانه السباحة من طرابلس لروما والنتيجة الغرق طبعا وهو الان يغرق فى سوريا حيث يهلك جنوده تحت قصف الطيران الروسى والاسلحة المتقدمة ليجربها الجيش السورى على فئران اردوغان وفى ليبيا اعداء اردوغان اكثر فاوربا ستكون قوة بحرية وجوية شرق المتوسط لردع اردوغان وحماية قبرص واليونان تحت ستار فرض الحظر الدولى وراينا حاملة طائرات فرنسية هناك وبعدها سيتم عزل المرتزقة والمليشيات الارهابية عن راس الارهاب الدولى ومع اغلاق ابار النفط وتجفيف منابع تمويل الارهاب لم يعد امام الارهابيين سوى الاستسلام او الانتحار
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اى خدمة يامعتوه ارسل كلابك وعلينا اعادتهم لك فى توابيت عدا من يتم اغراقهم هؤلاء وجبة لحيتان البحر المهم جهز مقابر جماعية لاستقبال الالاف من كلاب النار ياحمار بخلاف الاخرين من ادلب وحلب
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