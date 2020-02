أخبار ليبيا24- خاص أثبتت الأيام أن الدواعش ماهم إلا مرتزقة يسعون ويركضون خلف الأموال فلا الدين الإسلامي ولا إقامة الدولة الإسلامية التي يزعمون هي هدفهم. وتأكد أيضا أن عناصر التنظيمات الإرهابية هم عبارة عن أشخاص يعانون عقدًا نفسية نتيجة لظروف ما فوجدوا في هذه التنظيمات الفرصة لتفريغ شحناتهم وممارسة إجرامهم تحت ستار الإسلام. جرائم القتل […]

