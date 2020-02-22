

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 February, 2020

يخوض العداء و الرحالة الليبي البصيري عبدالسلام ،بداية من الثلاثاء المقبل ،رحلة جديدة في ربوع الجنوب الغربي الليبي ،ولمسافة 200 كيلومتر ،ستنطلق من منطقة سيناون ،الشعواء ،تقطه ،درج ،آوال وصولا إلى مدينة غدامس ،تحت شعار “نتصافح ونتسامح من أجل الوطن” ،و ذلك برعاية من المجلس البلدية ابوسلم و شركة أطلس الفنية للمقاولات.

يذكر أن الرحالة “البصيري عبدالسلام” قام بالعديد من الرحلات داخل ليبيا شرقا وغربا وجنوبا في رحلات تدعو للسلام بين أبناء الوطن.