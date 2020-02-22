تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ،السبت ،فيديو و صور ،تظهر لحظة وصول آلاف الإبل إلى مدينة الزاوية قدوما من ميناء الطرابلس البحري.

وقال تاجر محلي إن الجمال غادرت الميناء بطرابلس وسيقت على طول الطريق السريع المؤدي غربا إلى مدينة الزاوية، على بعد نحو 45 كيلو مترا ،وقد أغلقت قوات الأمن الطريق مؤقتا لتسمح بمرور الإبل.

وكانت الإبل تُنقل عادة إلى مدينة الزاوية على متن شاحنات، لكن ونظرا لعدم توفر أي منها قرر مالكها نقلها سيرا خوفا من تعرض الميناء للقصف مجددا.

و تعليقا على ذلك سخر بعض رواد مواقع التواصل على المشهد بالقول إن الحكومة تجلب الإبل لاستخدامها كوسيلة مواصلات بديلة بسبب نقص الوقود.

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