اخبار ليبيا الان عاجل

المجلس الأعلى للدولة يُعلّق مشاركته في محادثات جنيف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس الأعلى للدولة تعلّيق مشاركته في محادثات جنيف السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى حين توفر شروطه الخمسة التي اعلن عنها في وقت سابق.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد أكد أنه لا يستطيع الذهاب وحضور مؤتمر جنيف حول ليبيا حتى تتضح الرؤية، مضيفاً “”طلبنا من البعثة توضيحا بخصوص حوار جنيف ولم ترد على طلبنا حتى الآن”.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • احسن فلا احد من الشعب الليبى يريد مشاركة الخوان عبيد السلطان والكل يريد من الجيش الوطنى سحق ما تيسر منهم والباقى يزف الى السجون خاصة وان عامل الوقت فى صالح الجيش بعد اغلاق ابار النفط سينفذ تمويل المليشيات ومع فرض حظر اوربى بحرى وجوى سيصبحوا فى عزلة بينما خطوط امداد الجيش الوطنى مفتوحة دائما بريا وجويا وبحريا من خلال المجال البحرى الاقليمى مع مصر بعيدا عن المياه الدولية !!!

    رد

  • المجلس الاعمى للدولة العثمانية لا وزن له فهو امعة والقبائل الليبية قالت كلمتها باسم الشعب وقولها يجب كل الاراء ودعمها للجيش الوطنى اقوى من هؤلاء الامعات الذين سيتم التحاور بينهم وبين الشعب اثناء زفتهم بشوارع طرابلس الى السجون ولن بنفعهم اردوغان لانه سيسقط قبلهم فى تركيا بعد هزائمه المتكررة وانتحار كلابه فى سوريا وليبيا

    رد