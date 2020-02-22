المجلس الأعلى للدولة يُعلّق مشاركته في محادثات جنيف

تعليقات
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احسن فلا احد من الشعب الليبى يريد مشاركة الخوان عبيد السلطان والكل يريد من الجيش الوطنى سحق ما تيسر منهم والباقى يزف الى السجون خاصة وان عامل الوقت فى صالح الجيش بعد اغلاق ابار النفط سينفذ تمويل المليشيات ومع فرض حظر اوربى بحرى وجوى سيصبحوا فى عزلة بينما خطوط امداد الجيش الوطنى مفتوحة دائما بريا وجويا وبحريا من خلال المجال البحرى الاقليمى مع مصر بعيدا عن المياه الدولية !!!
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المجلس الاعمى للدولة العثمانية لا وزن له فهو امعة والقبائل الليبية قالت كلمتها باسم الشعب وقولها يجب كل الاراء ودعمها للجيش الوطنى اقوى من هؤلاء الامعات الذين سيتم التحاور بينهم وبين الشعب اثناء زفتهم بشوارع طرابلس الى السجون ولن بنفعهم اردوغان لانه سيسقط قبلهم فى تركيا بعد هزائمه المتكررة وانتحار كلابه فى سوريا وليبيا
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