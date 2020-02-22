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السراج يشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف الإثنين المقبل

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، عن مشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف الإثنين المقبل، التي تتيح آليات دعم منصفة لحقوق الإنسان.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، أنه “من المنتظر أن يلقي السراج كلمة يستعرض فيها مستجدات الأزمة الليبية والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وما يقع من انتهاكات جسيمة موثقة ضد المدنيين، جراء العدوان الغاشم على طرابلس”.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن السراج سيتحدث عن “الانتهاكات التي ترتكب في المناطق الخاضعة للطرف المعتدي وتمس حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم”، على حد قوله.

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  • ..سيحضر هذا الامعة ممثلا عن المثليين ليدافع عن حقوقهم الشاذة كواحد من الاخوان المثليين تربطه علاقة شرجية حميمة مع اردوغان بعيدا عن النسوان فهما من اخوان لوط بالنسبة للغرب عادى وبالتسبة للمسلمين مجرمين ليس لهم حقوق فالحيونات لاتفعل ذلك

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