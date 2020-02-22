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السراج يؤكد حضوره الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت حكومة الوفاق أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيكون حاضراً ضمن أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

ومن المنتظر أن تعقد دورة مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 24 فبراير و20 مارس.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج سيُلقي كلمة يستعرض فيها مستجدات الأزمة الليبية والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.

يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية قد طالبت مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية تحقيق دولية كخطوة نحو محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المروعة في ليبيا.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان تعتبر بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على التحرّك لحماية الأبرياء في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سيحضر هذا الامعة ممثلا عن المثليين ليدافع عن حقوقهم الشاذة كواحد من الاخوان المثليين تربطه علاقة شرجية حميمة مع اردوغان بعيدا عن النسوان فهما من اخوان لوط بالنسبة للغرب عادى وبالتسبة للمسلمين مجرمين ليس لهم حقوق فالحيونات لاتفعل ذلك

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