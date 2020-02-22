السراج يؤكد حضوره الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان

أعلنت حكومة الوفاق أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيكون حاضراً ضمن أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

ومن المنتظر أن تعقد دورة مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 24 فبراير و20 مارس.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج سيُلقي كلمة يستعرض فيها مستجدات الأزمة الليبية والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.

يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية قد طالبت مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية تحقيق دولية كخطوة نحو محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المروعة في ليبيا.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان تعتبر بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على التحرّك لحماية الأبرياء في ليبيا.

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