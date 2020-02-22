

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

22 February, 2020

أقر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسقوط قتلى من عناصر المرتزقة الذين نقلهم لقتال الجيش في ليبيا.

وبحسب سبوتنيك قال أردوغان في كلمة له بمدينة إزمير، اليوم السبت “ذهبنا إلى هناك (ليبيا) مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح في الميادين ضد قوات (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر”.

وأضاف “لدينا عدد من الشهداء في القتال مع قوات حفتر، ولكن قمنا بالقضاء على عدد من المقاتلين المرتزقة هناك مقابل ذلك”.