انطلاق الخطة التدريبية لقطاع الصحة للعام الحالي بالجبل الأخضر

انطلقت اليوم السبت الخطة التدريبية لقطاع الصحة لعام ألفين وعشرين، التي أقرتها وزارة الصحة والتي سبق أن عرضت في اجتماع رسمي للحكومة الليبية.

وافتتحت الدورة بورشة عمل في مركز علاج أمراض السكري بالجبل الأخضر، تناولت أهمية التعقيم والتطهير في المؤسسات الصحية، ويذكر أن فكرة التدريب للوزارات تم عرضها خلال اجتماع للحكومة الليبية على أن يكون عام ألفين وعشرين عام التدريب في كل الوزارات.

هذا وسبق لوزارة الصحة أن أنشأت مركز تدريب داخل الوزارة، وأعدت خطة تدريب كاملة لجميع المرافق الصحية، بالإضافة إلى وجود ثلاثين مستشفى تعليميا.

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