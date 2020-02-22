بي بي سي: طبيباً بريطانياً موقوفاً عن العمل في بلاده يعمل حاليا بمصراتة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن طبيبا جراحا بريطانيا موقوفا عن العمل في بلاده منذ العام 2013 يعمل حاليا في مدينة مصراتة الليبية،

وذكر الموقع في تقرير له نشره أمس الجمعة، أن الطبيب أوقف عن العمل بعد تسببه في إلحاق الضرر بمرضى في اسكتلندا لسنوات، وتسببه في وفاة مريض في العام 2007.

وأوضح التقرير، أن الطبيب سام الجميل، ظهر في لقطات فيديو وهو يعمل في علاج الأطفال والكبار بعدد من المستشفيات في مصراتة، مشيرة إلى أن ضحاياه عبروا عن تعجبهم من مواصلته العمل حتى الآن، محذرين المرضى منه.

وأوقف الجميل عن العمل بعد تحقيقات داخلية في العام 2013، وقد كان يشغل أيضا مستشارا للحكومة، ورئيسا لقسم جراحة الأعصاب في مركز (NHS Tayside) الطبي بإسكتلندا.

وألحق جراح الأعصاب ضررا بالمريضة جول روز، إذ أزال قناة الدموع لديها بدلا من ورم في الدماغ خلال العام 2013، بحسب ما نقل تقرير موقع “بي بي سي”.

وقالت روز تعليقا على عودة الجراح الجميل للعمل: “إنها أنباء مدمرة تماما، من الواضح أنه ذهب إلى مكان يشعر أن بإمكانه الإفلات من العقاب”، مضيفة: “هؤلاء الفقراء ليس لديهم أي فكرة. إنهم غافلون تمامًا عن الأضرار التي سببها هذا الرجل.. سيفعل كل ذلك مجددًا”.

كما نقلت الموقع البريطاني عن كيلي، وهو أحد ضحايا هذا الجراح، طلبه من سلطات المملكة المتحدة أن تنبه الليبيين إلى مخاطر هذا الطبيب، مشيرا إلى احتمال إصابته بالشلل بعد جراحة في العمود الفقري قام بها الجميل.

وقال كيلي: “أريده فقط أن يتوقف. أريد من الحكومة البريطانية أو الحكومة الاسكتلندية أن تتصل بالسلطات الليبية لإيقاف هذا الرجل”.

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