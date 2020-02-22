بحث مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل بحكومة الوفاق مسعود القذافي مع لجنة التسويات المالية التابعة لوزارة المالية توحيد الإجراءات من حيث الرقم المالي والإجراءات المطلوبة لإتمام عملية صرف مرتبات المواطنين الذين يعانون مشاكل في صرف مرتباتهم .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة حسن الدعيسي كان أكد انتهائهم من تسوية عدد من الإفراجات الشاملة 7 أشهر وهي مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بقيمة 7 مليون و667 ألف دينار

وأوضح الدعيسي في تصريحات صحفية بأن هذه الإفراجات ليست إفراجات جديدة إنما من متغيرات في الرقم الوطني أو في الاسم أو خطأ إداري موضحاً أن قيمة هذه الافراجات بلغت حوالي 7 مليون و667 ألف، أما الايقافات الإدارية أو الناتجة عن وفاة أو تقاعد فقيمتها حوالي 12 مليون 127 ألف و759 دينار (12.127.759).