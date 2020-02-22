اخبار ليبيا الان

بالفيديو | أردوغان : قتلنا المئات في ليبيا ردًا على إستشهاد عدد من قواتنا

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بعد إقراره يوم أمس الجمعة بارساله قواته ومرتزقته من المليشيات والتنظيمات الإرهابية السورية إلى ليبيا ، أقر الرئيس التركي رجب أردوغان اليوم بمقتل عدد منهم في المعارك الدائرة بطرابلس .

وقال أردوغان اليوم السبت أمام حشد من أنصاره في ولاية أزمير غرب تركيا  ” نحن نقف ضد حفتر الذي يُدعم من قبل جيوش مدفوعة وقد ذهبنا إلى ليبيا ضده مع فرق من الجيش السوري الحر المعارض ولازلنا نكافح هناك ” .

وأضاف ” : بالطبع لدينا عدد من الشهداء قد سقطوا في ليبيا ، ولكن في المقابل قمنا بقتل المئات ردًا على مقتل شهدائنا وعلينا أن لا ننسى هذا ، أن جبل الشهداء يجب أن لايبقى فارغًا  ” .

وتابع أردوغان متحدثًا عن عمليات جيشه في جبال شمال سوريا وغيرها من المناطق وقال ” نحن موجودين ، قواتنا التركية المحمدية تكافح واستطاعت القيام بعمليات تطهير في الداخل والخارج .

وزعم أردوغان أن ما يقوم به مع مرتزقته وأتباعه في ليبيا وسوريا هو كفاح يجب عدم التخلي عنه حتى لا تعود عليه في المستقبل عواقب أكبر عبئً على تركيا بما في ذلك حالات عدم الإستقرار الأمني .

وكانت مصادر أمنية قد أكدت للمرصد مقتل ثلاثة أتراك بينهم مترجم سوري في القصف المدفعي الذي استهدف محيط سفينة في ميناء طرابلس يوم 18 فبراير مادفع القوات التركية في قاعدة معيتيقة لاستخدام طائرة مسيرة لقصف مواقع الجيش في عين زارة وبعد شنها الغارة الأولى جرى اسقاطها بوسائط الدفاع الجوي .

وأضافت المصادر أن الجثامين الثلاثة نُقلت إلى إسطنبول على تمام الساعة العاشرة من مساء يوم 18 فبراير على متن طائرة تابعة لشركة ليبية عادت صبيحة اليوم التالي إلى معيتيقة .

صورة قمر صناعي تثبت موقع القصف

هذا وأظهرت صور بالقمر الصناعي نشرها شركة ” آي إس آي ” الإسرائيلية للأقمار الصناعية أن القصف استهدف حاويات في محيط السفينة خلال عملية تفريغها جانب الرصيف وذلك بعكس رواية حكومة الوفاق عن اصابة القصف لمواشي دون إبرازها أي إثبات يثبت مقتل او اصابة مواشي .

جدير بالذكر أن السفينة قد غادرت الميناء فور القصف ووصلت في وقت سابق من مساء الخميس إلى ميناء الخمس حيث قامت بتفريغ شحنتها هناك من معدات وأسلحة في وقت تواصل فيه إيطاليا إجراءات حبس قبطان سفينة ” بانا ” اللبنانية المتورطة في نقل شحنة نهاية يناير الماضي .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك