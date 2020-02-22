بالفيديو | أردوغان : قتلنا المئات في ليبيا ردًا على إستشهاد عدد من قواتنا

ليبيا – بعد إقراره يوم أمس الجمعة بارساله قواته ومرتزقته من المليشيات والتنظيمات الإرهابية السورية إلى ليبيا ، أقر الرئيس التركي رجب أردوغان اليوم بمقتل عدد منهم في المعارك الدائرة بطرابلس .

وقال أردوغان اليوم السبت أمام حشد من أنصاره في ولاية أزمير غرب تركيا ” نحن نقف ضد حفتر الذي يُدعم من قبل جيوش مدفوعة وقد ذهبنا إلى ليبيا ضده مع فرق من الجيش السوري الحر المعارض ولازلنا نكافح هناك ” .

فيديو | الرئيس التركي رجب أردوغان يُقر بإرسال مرتزقته من المليشيات والتنظيمات السورية الإرهابية إلى #ليبيا ضمن ما يسميه ( الجيش السوري الحر ) في إطار دعم ما قال أنها 500 سنة من الأخوة مع الليبيين في إشارة منه لحقبة الإحتلال العثماني . #لمرصد ترجمة : @TurkeyAffairs pic.twitter.com/ffOrwONtS8 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 21, 2020

وأضاف ” : بالطبع لدينا عدد من الشهداء قد سقطوا في ليبيا ، ولكن في المقابل قمنا بقتل المئات ردًا على مقتل شهدائنا وعلينا أن لا ننسى هذا ، أن جبل الشهداء يجب أن لايبقى فارغًا ” .

عاجل | فيديو | الرئيس التركي رجب أردوغان يُقر بمقتل عدد من الجنود الأتراك ومن مرتزقته من المليشيات والتنظيمات الإرهابية السورية التي يسميها ( الجيش السوري الحر ) على يد الجيش الليبي في #ليبيا . #المرصد #تركيا pic.twitter.com/F9ZssqZ8ak — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 22, 2020

وتابع أردوغان متحدثًا عن عمليات جيشه في جبال شمال سوريا وغيرها من المناطق وقال ” نحن موجودين ، قواتنا التركية المحمدية تكافح واستطاعت القيام بعمليات تطهير في الداخل والخارج .

وزعم أردوغان أن ما يقوم به مع مرتزقته وأتباعه في ليبيا وسوريا هو كفاح يجب عدم التخلي عنه حتى لا تعود عليه في المستقبل عواقب أكبر عبئً على تركيا بما في ذلك حالات عدم الإستقرار الأمني .

فيديو | أردوغان : لايمكن أن تبقى #تركيا محصورة داخل حدود 780 ألف كيلومتر مربع لأنها أكبر ، فقد تكون #مصراتة و #حلب و #حمص و #الحسكة خارج حدودنا الفعلية لكنهم داخل حدودنا العاطفيةوالقلبية والجسدية وسنتصدى لمن يحاول تحديد تاريخنا بـ 90 عام فقط. #ليبيا #المرصد ترجمة @TurkeyAffairs pic.twitter.com/LHIFt4vRiY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 18, 2020

وكانت مصادر أمنية قد أكدت للمرصد مقتل ثلاثة أتراك بينهم مترجم سوري في القصف المدفعي الذي استهدف محيط سفينة في ميناء طرابلس يوم 18 فبراير مادفع القوات التركية في قاعدة معيتيقة لاستخدام طائرة مسيرة لقصف مواقع الجيش في عين زارة وبعد شنها الغارة الأولى جرى اسقاطها بوسائط الدفاع الجوي .

وأضافت المصادر أن الجثامين الثلاثة نُقلت إلى إسطنبول على تمام الساعة العاشرة من مساء يوم 18 فبراير على متن طائرة تابعة لشركة ليبية عادت صبيحة اليوم التالي إلى معيتيقة .

هذا وأظهرت صور بالقمر الصناعي نشرها شركة ” آي إس آي ” الإسرائيلية للأقمار الصناعية أن القصف استهدف حاويات في محيط السفينة خلال عملية تفريغها جانب الرصيف وذلك بعكس رواية حكومة الوفاق عن اصابة القصف لمواشي دون إبرازها أي إثبات يثبت مقتل او اصابة مواشي .

فيديو | السراج من ميناء #طرابلس : الباخرة المستهدفة يوم أمس كانت تحمل أغنام وحيوانات ونحن سئمنا بيانات المجتمع الدولي العقيمة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/1WLmeA5kh2 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 19, 2020

جدير بالذكر أن السفينة قد غادرت الميناء فور القصف ووصلت في وقت سابق من مساء الخميس إلى ميناء الخمس حيث قامت بتفريغ شحنتها هناك من معدات وأسلحة في وقت تواصل فيه إيطاليا إجراءات حبس قبطان سفينة ” بانا ” اللبنانية المتورطة في نقل شحنة نهاية يناير الماضي .

المرصد – خاص

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