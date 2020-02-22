

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

22 February, 2020

أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومة أن المجلس قرر مبدئيا عدم المشاركة في حوار جنيف “المسار السياسي لحل الأزمة الليبية”.

وأضاف همومة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مشاركة المجلس في حوار جنيف أصبحت مرهونة بإحراز تقدم في المسار العسكري المعروف “بلجنة 5+5” فإذا تم إحراز تقدم في المسار العسكري ستلتحق لجنة الحوار بمجلس الدولة بحوار جنيف.

ولفت همومة إلى أن جلسة مجلس الدولة لم ترفع اليوم السبت وإنما علقت حتى بعد غد الاثنين أي بعد رجوع لجنة 5+5 للوقوف على آخر مستجدات حوار جنيف.

وأشار همومة إلى أن هناك “تباشير خير وربما تصل لجنة 5+5 لحل” يترتب عليه استمرار الحوارات السياسية والاقتصادية وتحل المشكلات التي يعاني منها المواطن الليبي.