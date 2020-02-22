مجلس الدولة يصوت بالإجماع على تعليق المشاركة بحوار جنيف

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن العوامل التي حددها أعضاء المجلس تتمثل في تحقيق تقدم في المسار العسكري، مؤكدا أنه يعتد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية والالتزام بالاتفاق السياسي كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق وأن أي تعديل يطرأ على الاتفاق السياسي يكون وفق المادة 12 من الأحكام المضافة.

وأضاف انه في انتظار إجابة البعثة على بعض التساؤلات وأهمها: توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار، إيفاء المجلس بأسماء المشاركين من مجلس النواب والمشاركين الذين سيختارهم المبعوث الأممي، وضوح الرؤية حول أجندة الحوار وماهية المواضيع المطروحة، ضمان تمثيل عادل للمرأة.