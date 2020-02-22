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تعليق العمل بمركز الرقابة على الأغذية والادوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن موظفي الادارة العامة بمركز الرقابة علي الأغدية والأدوية تعليق العمل وقفل المبنى حماية للموظفين والمركز بعد خطف زميلهم الدكتور على الصيد منصور الورفلي وإقتياده لجهة غير معلومة .

وأكدوا في بيان لهم ان تعليق العمل جاء بسبب تهديدات بالقتل وبالقبض والخطف طالت العاملين بالمركز وتردد بعض المسلحين على الإدارة العامة و تواجد سيارات معتمة تتجول في محيط مبنى ادارة المركز .

وحمّل الموظفين بادارة المركز المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية المسؤولية التامة و طالبوهم بضرورة التدخل لحماية هذا المرفق الهام.

وقالوا إن سبب حملة الاعتقالات والتهديدات التي طالت الموظفين بادارة المركز جاءت نتيجة وجود شحنات من اللحوم الفاسدة و المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وكذلك أدوية منتهية الصلاحية موقوفة في الموانئ على وشك دخولها للبلاد .

 ودعا موظفو مركز الرقابة على الاغذية والادوية  في بيانهم الشعب الليبي كافة للوقوف صفا واحدا لحماية أمنهم الغذائي والدوائي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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