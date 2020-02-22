أردوغان: سياسات تركيا في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا “ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا”.

وشدد أردوغان، على عزم تركيا الدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن “تركيا متواجدة في شرق المتوسط بسفينتي تنقيب للبحث عن الغاز وأوشكنا على اقتناء السفينة الثالثة”.

وقال أردوغان: “نتواجد أيضا في شرق المتوسط بقوات بحرية وطائرات، وسفن التنقيب، ونحن كنا قبل 500 عام هنا، واليوم أيضا. ألحقنا بالنظام السوري خسائر كبيرة ردا على مهاجمة قواتنا”.

واعترف الرئيس التركي، بوجود مقاتلين من الجيش الوطني السوري في ليبيا، ويواصلون الكفاح ضد “قوات حفتر غير الشرعية”، وفق قوله.

وقال أردوغان: “ذهبنا إلى هناك (ليبيا) مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح في الميادين ضد قوات (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر”.

وأضاف أردوغان: “نحن نحارب قوات حفتر في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر. مستمرون في الكفاح بالميادين ضد قوات حفتر”.

ورأى الرئيس التركي، أنهم إذا هربوا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا، على حد قوله.

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