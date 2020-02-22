المستشار صالح يشارك في الذكرى الخامسة لشهداء القبة

شارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في الذكرى الخامسة لشهداء القبة، الذين قضوا جراء تفجير إرهابي خلف أكثر من 40 شهيدا من سكان المنطقة في عام ألفين وخمسة عشر.

وحسب المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس، فقد ألقى المستشار صالح كلمة بالمناسبة ترحم فيها على ضحايا هذا التفجير الإرهابي، وذلك خلال حضوره التكريم الذي قام به نادي البرانس واتحاد عام طلبة ليبيا لأسر الشهداء.

وبالمناسبة افتتح المستشار صالح ملعبا لكرة القدم بنادي البرانس، أطلق عليه اسم ملعب شهداء القبة تخليدا لهذه الذكرى، وذلك بحضور أسر الشهداء وإدارة النادي وجمع غفير من سكان المدينة.

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