مباحثات روسية ألمانية فرنسية حول الوضع في ليبيا

ليبيا – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثة هاتفية تطرقوا خلالها للإلتزام بوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي بشأن ليبيا بما يتماشى مع القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين.

الكرملين قال وفقاً لوكالة “تاس” الروسية إنه “عند تبادل الآراء بشأن مسألة التسوية الليبية تحدث الزعماء مؤيدين لمراعاة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي في إطار القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا”.

يشار إلى أن مؤتمر برلين دعا إلى وقف إطلاق النار وتعهد المشاركون به بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا واقترحوا تشكيل حكومة موحدة وإطلاق إصلاحات لاستعادة الدولة.

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