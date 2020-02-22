الفقيه: النواب في طرابلس لا يرضخون لسلامة.. ولن يكون هناك حوار في جنيف قبل عودة النازحين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة كانت من ضمن مهامه تطبيق المادة 17 التي عجز عن تطبيقها بالحقيقه بحسب قوله، لافتاً إلى أن سلامة حالياً يحاول جمع الليبين في خطوة يرى بها الأمل.

الفقيه إعتبر خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد أن سلامة يقوم بنسب أي خطوة معرقلة لليبيين، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ”عبث” سلامة لا يمكن إحتماله لأن أسلوبه غير منطقي سواء حديثه عن الإختراقات أو الدعم المتمثل بالأسلحة.

وأشار إلى أنهم استمدوا شرعيتهم من الشعب الليبي الذي انتخبهم لذلك هم لا يبحثون عن الإعتراف من سلامة، مؤكداً على أن ممارستهم عبارة عن نوع من التناغم مع الشعب الذي أوصلهم للمجلس و”الثورة” التي منحتهم الحرية والإنتخابات.

واضاف:” مجلس النواب ربما من ميزاته لا يقصي احد فهو مجلس متنوع من جميع النواحي يوجد فيه من لديهم حنين للنظام السابق وأقولها بوضوح ومع هذا الديمقراطية تحتمل الجميع والوطن يحتمل الجميع ونقبل بهم بشرط أن تكون الآلية واضحة وهي الشفافية والتداول السلمي على السلطة ومصلحة الوطن قبل الأفراد، نحن مع الاعتدال والتوازن دون التفريط في الحقوق والقفز على الخطوات”.

كما أكد على أن الحوار السياسي ليس من مهام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بل من مهام مجلسي النواب والدولة، مشدداً على أنهم لا يرضخون للمبعوث الأممي وليس له الحق بإختيار الـ 14 شخصية المشاركة بحوار جنيف.

ونوّه إلى أنه لا وجود حوار سياسي في ظل الاقتتال وقبل عودة النازحين لذلك مع الظروف الراهنة لن يكون هناك حوار في جنيف حتى تتغير المواقف، معتبراً أن ما وصفها بـ”القوة المدافعة” والمؤمنة بالقضية لا تهزم أما المرتزقة الذين يأتي بهم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليس لديهم قوة يعتمد عليها حسب زعمه.

وإستطرد حديثه:” دخول تركيا للمشهد بحلف واضح جداً خلق التوازن وجعل سلامة وغيره يبحثون عن الحوار وعجل في إنعقاد مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 25-10 بالإضافة لمحاولة وقف السلاح في ليبيا، على المجلس الرئاسي استغلال وجود مجلس الدولة والنواب ليكون قراراه واضح ومن أهم النقاط هو المنبر الإعلامي في الداخل والخارج والتعامل مع شعوب البلدان الحرة وعدم الإكتفاء بالحكومات التي تحكمها أجندات والتعامل مع العالم الأوروبي والأمريكي لتوضيح نقاط ضعف حفتر”.

الفقيه أعرب عن أمله من إنضمام عدد آخر من أعضاء مجلس النواب في طبرق أو المحايدين كما وصفهم إلى النواب المقاطعون والمنشقون في طرابلس، منوهاً أنه على مجلس النواب إنهاء المرحلة الانتقالية وصول ليبيا لدولة مستقرة وعدم الإستمرار بهذا الإنقسام.

واختتم قائلاً :”البلاد تمر بمرحلة استثنائية، لو كان هناك جدية من البعثة لمساعدة الليبيين عليها أن تلح وتكون هناك فترة زمنية لليبيين للمساعدة والوصول لهذا العدد، من تأخر عن الموعد هو اختار البقاء من عدمه وفي حال نظرنا للعدد النواب بطرابلس هم 69 نائب يقابلهم نفس العدد متوزعين في تونس وبمنازلهم و 30 نائب يجتمعون بين طبرق وبنغازي، نقبل كل الأفكار بشرط أن يكون التعبير سلمي فنحن نرفض إستخدام السلاح لفرض الرأي” دون أن يشير بأن جلستهم الاخيرة في طرابلس والتي انتخب فيها حمودة سيالة رئيسا للمجلس الموازي في طرابلس قد حضرها 36 عضو فقط من المقاطعين والمنشقين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية