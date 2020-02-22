الجروشي :هؤلاء النواب مطلوبون للعدالة

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، اليوم السبت، أن “نواب المجلس المنشقين، ويتواجدون بالعاصمة طرابلس، مطلوبون للعدالة بتهمة خيانة الوطن”.

وأكد الجروشي، لوكالة “سبوتنيك”، أن “هناك 40 نائبا في طرابلس منشقون عن مجلس النواب مطلوبون للعدالة بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر”، مؤكداً أنهم “يمثلون اغتصابا لإرادة الشعب الليبي وسلبا لسلطة مجلس النواب بالإضافة إلى شق الصف الوطني وتعميق شرخ الفتنة وتمزيق مصالح الشعب”.

وأوضح أن “هؤلاء النواب المنشقين يوفرون الغطاء السياسي لأفعال الإرهابيين والمجرمين في العاصمة باجتماعهم وانتخابهم لابن أخ وزير خارجية الوفاق غير الشرعية رئيساً لهم يعد تجسيدا للقبلية والجهوية وتكريسا للمحسوبية” وتابع أن “النواب في طرابلس لم يحترموا الإعلان الدستوري وحنثوا بالقسم ونكثوا بالعهد، فكيف سيحترمهم الليبيون والمجتمع الدولي بعد ذلك”.

وأردف “حقيقة هؤلاء المنشقين يمثلون جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة فقد كان غالبيتهم معنا منذ ميلاد مجلس النواب بطبرق عام 2014 لكنهم كانوا يشتتون جهودنا الوطنية ويشدوا هممنا للوراء مما أسهم في انحراف البوصلة الوطنية لمجلس النواب عن طريق الحق والحقيقة مرات عديدة”.