استعدادات لانطلاق حملة تشجير ببلدية اوباري‎

وزع مكتب الزراعة ببلدية اوبارى ثمانية الاف شتلة من الاشجاراستعدادا لانطلاق حملة التشجير التي ستنطلق خلال اليومين القادمين في كافة شوارع وميادين واحياء المدينة .

وقال مسئول قطاع الزراعة بالبلدية ان هذه الحملة تأتي دعما للقضاء على ظاهرة التصحر من جهة والمحافظة على الغطاء النباتى من جهة اخرى.

مضيفا أن الهدف من هذه الحملة زراعة شجرة في كل بيت وفى كل شارع للمحافظة بقدر الإمكان على التوازن البيئى والمساهمة بشكل كبير على تلطيف الجو خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف وتتزين الشوارع وأحياء المدينة.