المريمي: تركيا تواصل إرسال المرتزقة لطرابلس

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمى، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة للقتال في صفوف قوات الوفاق بالعاصمة طرابلس.

وقال المريمي لصحيفة الفجر المصرية إن الهدنة في ليبيا تتوقف على الطرف الآخر المتمثل في قوات الوفاق موضحا أنه في حالة عدم إطلاق النار من قبل قوات الوفاق ستستمر الهدنة حتى تُوضع الحلول المناسبة.

وأضاف المريمي “الحل المناسب لنا هو إنهاء وجود تلك الميليشيات والجماعات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس، مردفا على الرغم من وجود هدنة إلا أن تركيا تستمر في مد (القوات التابعة لحكومة الوفاق) بالأفراد المقاتلين والسلاح” الذي يأتي على متن البوارج والسفن من خلال البحر المتوسط.

وبين المريمي أن تركيا تواصل ضخ الأفراد والمرتزقة القادمين من سوريا والراغبين في القتال لمن يدفع أكثر، مشددا على وجود الكثير من العناصر الأجنبية التي ألقى الجيش القبض عليها.

ولفت المريمي إلى أن تركيا دولة داعمة للإرهاب والمرتزقة ولها أطماع واضحة وصريحة في الثروات والموارد الليبية وتريد أن تستولي على النفط الليبي بأي طريقة.