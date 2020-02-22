أردوغان يكشف عن أطماعه في ليبيا عبر دعم حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الرئيس التركي رجب أردوغان صراحة عن أطماع أنقرة في ليبيا، بعد الدعم المثير للجدل الذي يقدمه لحكومة الوفاق وميليشياتها.

ونقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية عن أردوغان قوله، خلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي للإخوان المسلمين في تركيا، الأربعاء الماضي، إن تركيا ستدعم حكومة الوفاق من أجل فرض “السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر”، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وأكد إن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة السراج التي تعتمد على ميليشيات متطرفة، تحصل على دعم تركيا عبر آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا.

واعتبر أردوغان أن الاتحاد الأوروبي “ليست له سلطة على ليبيا”، وفقا لـ”ديلي صباح”.

وأضاف: “قلبنا الموازين في البحر الأبيض المتوسط لصالح بلدنا منذ وقعنا الاتفاق البحري مع ليبيا، بفضل موقفنا الحازم من هذه القضية فإن الوضع الذي أعلناه في البحر تم قبوله من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك اليونان”.

وكان أردوغان يشير إلى اتفاق من اثنين وقعتهما تركيا مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي، بشأن تعاون عسكري وترسيم حدود بين أنقرة وطرابلس، إلا أن ادعاء الرئيس التركي بأن اليونان قبلت الاتفاق عار من الصحة، إذ أن الأخيرة أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها له شأنها شأن معظم دول البحر المتوسط.

وأجرى الرئيس التركي الخميس، محادثات مع السراج في إسطنبول، بعد إعلان أنقرة أن التزاماتها في ليبيا مرتبطة بوقف إطلاق النار.

وقالت الرئاسة التركية من دون تفاصيل، إن الاجتماع المغلق الذي عقد في قصر دولما بهجة العثماني على ضفاف البوسفور لم يكن مدرجا ضمن جدول لقاءات أردوغان الرسمية.

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