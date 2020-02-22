

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

22 February, 2020

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن محادثات لجنة 5+5 تسير في الاتجاه الصحيح نحو وقف إطلاق النار، غير أن الأمر يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة.

وأضاف سلامة في تصريحات لرويترز، أن الشروط التي وضعتها القوات المسلحة تعتبر معقولة وأن الطرف الآخر يراها كذلك، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة لتحديد موعد لتنفيذ تلك الشروط.

المبعوث الأممي أوضح ، أن محادثات (5+5) استؤنفت في جنيف بعد اتصالات دامت ليلة كاملة، وستستمر اجتماعات هذه اللجنة في نفس الإطار الذي بدأت به، لافتا إلى أن حكومة الوفاق تعلم أن هذه فرصة لا تفوّت، والبعثة تعمل منذ ستة أشهر لاستيلاد هذه الفرصة، وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا النوع من المفاوضات وبهذا المستوى، لذلك الذي قرر إجراء هذة المفاوضات هو فائز السراج باتصال مباشر أجراه مع البعثة.

وقال سلامة “حقيقة الأمر، عندما توقفت المباحثات، الخميس الماضي، كان هناك قصف على ميناء طرابلس وقد حدث للمرة الأولى، في وقت يسكن هذه المدينة مليونا نسمة، والمخرج الوحيد الآمن لهذه المدينة هما المطار والميناء، وأنا أتفهم في هذا الظرف، الامتعاض الذي عبّرت عنه حكومة الوفاق من خلال التوقف عن التفاوض لفترة”.

و أشار سلامة إلى وجود لجنة متابعة تجتمع شهرياً ونقدّم لها إحاطة بما اتفق عليه الليبيون، وقرار مجلس الأمن لا يقول إنه يتبنى ما يتفق عليه الليبيون والآخرون، بل يقول ما يتفق عليه الليبيون.