مدير «الرعاية الصحية» سرت: نفاد أدوية الأنسولين ومرضى السكر تجاوزوا 5 آلاف

أعلن مدير مركز الرعاية الصحية الأولية سرت محمد إدريس، نفاد أدوية الأنسولين في البلدية، مضيفًا أن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى امتنع عن تزويد العيادة المجمعة بسرت بأدوية مرضى السكر.

ولفت إدريس، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن العيادة المركزية لمرضى السكر التابعة لقطاع الصحة سرت تعاني نقصًا عامًّا لأدوية الأنسولين بأنواعه مند أسبوعين.

وتابع أن عدد مرضى السكر بسرت تجاوز خمس آلاف مريض ومريضة مسجلين بمنظومة العيادة المجمعة، مضيفًا أن هناك مساعي لتوفير الأدوية من جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية باعتبار أن بلدية سرت ومؤسساتها تتبع الحكومة الموقتة.

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