سلامة : شروط المشير معقولة .. والسراج طلب إعادة الحوار

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وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، شروط قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لتثبيت وقف النار، ومنها انسحاب المرتزقة ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس، بالمعقولة.

سلامة قال ، في تصريحات لوكالة رويترز، إنه يعتقد أن الطرف الآخر (الوفاق) مستعد لقبول تلك الشروط أو المطالب، مضيفا “أعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضا، لكن السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض”.

وأضاف أنه لا يزال يجري محادثات “مكوكية” في جلسات منفصلة مع مسؤولي الطرفين بدلا من اجتماعهما سويا.

وأكد سلامة، عودة حكومة الوفاق إلى مفاوضات اللجنة العسكرية (5+5)، برغبة من رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، معتبرا هذه الاجتماعات فرصة ثمينة لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.