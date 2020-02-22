بحيث يدلي كل طرف بموقفه .. سلامة: المباحثات السياسية في جنيف ستكون طاولة مستديرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن المباحثات السياسية المرتقبة نهاية فبراير الجاري، تختلف كثيرا عن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

سلامة أكد، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أنه على العكس من المفاوضات المباشرة التي أجريت على المستوى العسكري، المفاوضات السياسية أشبه بطاولة مستديرة يدلي فيها كل طرف بموقفه.

وفي السياق، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عودة رئيس حكومة الوفاق إلى مفاوضات اللجنة العسكرية (5+5)، معتبرا هذه الاجتماعات فرصة ثمينة لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن محادثات (5+5) استؤنفت في جنيف بعد اتصالات دامت ليلة كاملة، وستستمر اجتماعات هذه اللجنة في نفس الإطار الذي بدأت به، لافتا إلى أن حكومة الوفاق تعلم أن هذه فرصة لا تفوّت، والبعثة تعمل منذ ستة أشهر لاستيلاد هذه الفرصة، وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا النوع من المفاوضات وبهذا المستوى، لذلك الذي قرر إجراء هذة المفاوضات هو فائز السراج باتصال مباشر أجراه مع البعثة.

وواصل: “حقيقة الأمر، عندما توقفت المباحثات، الخميس الماضي، كان هناك قصف على ميناء طرابلس وقد حدث للمرة الأولى، في وقت يسكن هذه المدينة مليونا نسمة، والمخرج الوحيد الآمن لهذه المدينة هما المطار والميناء، وأنا أتفهم في هذا الظرف، الامتعاض الذي عبّرت عنه حكومة الوفاق من خلال التوقف عن التفاوض لفترة”.

واستكمل: “المحادثات بين الأطراف الليبيين وعلى المسارات الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، تجرى من دون أي تدخّل من جانب المجموعة الدولية، وهذه المسارات لا يحضرها الا الليبيون، من دون أي طرف خارجي، لأن الأطراف الخارجية أعطي حقها بالتعبير عن رأيها ومصالحها خلال كل الاجتماعات التي أدت إلى قمة برلين وأقرت بمواقفها”.

واختتم بقوله “هناك لجنة متابعة تجتمع شهرياً ونقدّم لها إحاطة بما اتفق عليه الليبيون، وقرار مجلس الأمن لا يقول إنه يتبنى ما يتفق عليه الليبيون والآخرون، بل يقول ما يتفق عليه الليبيون”.

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