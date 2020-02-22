تأييد روسي فرنسي ألماني لاستئناف الحوار السياسي الليبي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثة هاتفية تطرقوا خلالها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بما يتماشى مع القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين.

ووفق وكالة تاس الروسية قال الكرملين إنه عند تبادل الآراء بشأن مسألة التسوية الليبية أعربت الأطراف عن تأييدهم لمراعاة وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار السياسي في إطار القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

يشار إلى أن مؤتمر برلين دعا إلى وقف إطلاق النار، وتعهد المشاركون به بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، واقترحوا تشكيل حكومة موحدة، وإطلاق إصلاحات لاستعادة الدولة.

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