معالي وزير الخارجية بالحكومة الليبية يلتقي نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية

موسكو 22 فبراير 2020 (وال) – التقى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي إبراهيم الحويج بالعاصمة الروسية موسكو مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف.

وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء أمس الجمعة الشأن السياسي وتطورات الأوضاع في ليبيا، والعدوان التركي على ليبيا وإرسال الإرهابيين للقتال بجانب المليشيات في طرابلس .

كما ناقش الجانبان مخرجات حوار برلين، وأكدا على ضرورة أن تكون المسارات الثلاثة “الأمنية والسياسية و الاقتصادية” مكملة بعضها البعض، كما رحبا بأي مبادرة قد تطرح لإيجاد حل في ليبيا ومن شأنها أن تجمع الليبيين.

وتطرّق اللقاء أيضا إلى تطوير التعاون الثنائي وبالأخص التحضير لإقامة المنتدى الاقتصادي الروسي الليبي في منتصف أبريل القادم، كما دعا معالي الوزير الشركات الروسية للمشاركة في المشاريع المطروحة من قبل الحكومة الليبية.

وفي ختام الاجتماع دعا معالي الوزير بوقدانوف للقيام بزيارة رسمية إلى ليبيا ومدينة بنغازي على وجه الخصوص ليطلع على جهود الحكومة الليبية والجيش الوطني الليبي في بسط الأمن بالمدينة وكافة المدن الليبية التي تتبع الحكومة الليبية.

وقد رافق معالي الوزير الى موسكو كل من سعادة السفير عبد الحميد المقيرحي مدير مكتب الوزير، والسيد فهمي الزياني مدير إدارة شؤون الأمريكتين، والسيد ناصر الطواح مدير إدارة آسيا وأستراليا. (وال – مرسكو)

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